«ملتقى المواد الدراسية» ينطلق غداً

أبوظبي (وام)

يركز ملتقى المواد الدراسية الرابع الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم غدا تحت شعار «مستعدون للمستقبل» على تمكين المعلمين من المهارات والمعارف الحديثة، وتحفيزهم على تبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويساعدهم على تطبيق أفضل الممارسات التعليمية.

ويعقد الملتقى على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وبمشاركة نخبة من المتحدثين ويستقطب 25 ألف معلم ومعلمة من المدارس الحكومية، و10 آلاف معلم ومعلمة من المدارس الخاصة و2000 من القيادات المدرسية، ويبحث 4 محاور أساسية تركز على تعزيز الجاهزية في قطاع التعليم للمستقبل.

ويركز المحور الأول «متعلمون مدى الحياة» على إعداد المعلمين لمستقبل دائم التغيير، وتمكينهم من متطلبات ومهارات التعلم مدى الحياة، فيما يعنى المحور الثاني بالابتكار في التدريس، عبر توفير الفرصة للمعلمين للاطلاع على الطرائق والأساليب التي تمكنهم من تقديم المحتوى التعليمي بطريقة مبتكرة ومرنة تتناسب مع بيئات التعلم المتغيرة والمتنوعة.

ويركز المحور الثالث على الثورة التقنية في التعليم، من خلال استعراض طرق تمكين المعلمين من الأدوات والتطبيقات والحلول التعليمية التقنية التي تمنحهم الفرصة لتقديم تعليم جاذب ودامج للطلبة في عصر تقني يمتاز بالتحدي.

ويبحث المحور الرابع «القيادة للمستقبل» تمكين قادة المدارس، وتوفير الفرصة لهم للبحث عن أفضل الأساليب المبتكرة في قيادة مدارسهم لتتناسب مع معطيات التعليم للمستقبل.

ويقدم الملتقى للعام الثاني على التوالي فعالية ‎مختبر الأفكار، وهي فعالية مبتكرة وتفاعلية مخصصة لاستكشاف سبل التعاون وتبادل المعرفة، إلى جانب وضع استراتيجيات تسهم في تعزيز مستويات التعليم في دولة الإمارات لتحاكي الكفاءات العالمية.