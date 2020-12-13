«البشرية والتوطين» تحصد جائزة «الأفكار البريطانية»

دبي (وام)

حصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال منصة سوق العمل الافتراضي جائزة الأفكار البريطانية 2020 عن فئة «الابتكار في الأزمات» التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأوضحت عائشة محمد بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أن حصول «سوق العمل الافتراضي» على الجائزة من قبل لجنة من المحكمين العالميين، جاء باعتباره أفضل الأفكار المبتكرة المطروحة محلياً وعالمياً في محور إدارة ومواجهة الأزمات، حيث قدم حلولاً إيجابية واضحة لمواجهة تحدي التوظيف خلال فترة جائحة كورونا المستجد، فضلاً عن تحقيق نتائج نوعية، تساهم في تعزيز مرونة واستقرار سوق العمل في الدولة.

وأشارت الى أن منصة سوق العمل الافتراضي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة ضمن «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل»، حيث تسهم المنصة في تعزيز مرونة الانتقال وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت، التي يوجد لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة، وذلك من خلال تسجيل بيانات هؤلاء العمال في الموقع الإلكتروني للاستفادة من هذه العمالة في منشآت أخرى، الأمر الذي من شأنه دعم احتياجات سوق العمل من العمالة الداخلية، في ظل وقف الاستقدام من خارج نتيجة للإجراءات الاحترازية، التي تطبقها الدولة للحد والوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وأضافت أن منصة سوق العمل الافتراضي توفر للشركات إجراء المقابلات الوظيفية عن بُعد عبر برنامج فيديو مبتكر يتيح لها أيضاً إدخال الملاحظات ونقاط تقييم المرشح بشكل فوري مما يدعم إجراءات التباعد الجسدي. كما توفر للشركات إمكانية التواصل مباشرة مع المسجلين في المنصة وفرق التوظيف وإرسال الرسائل لهم من دون الحاجة لاستخدام البريد الإلكتروني للشركة، فضلاً عن تصميم لوحة بيانات جديدة لعرض تفاصيل عملية التوظيف وأداء فرق التوظيف بالشركات، الأمر الذي يمكن أصحاب العمل والمديرين بأخذ صورة متكاملة عن عملية التوظيف. وتتيح المنصة للراغبين بالتسجيل فيها من غير المواطنين تحميل فيديو قصير مدته 30 ثانية، لتسليط الضوء على نقاط قوتهم متضمناً خبراتهم الوظيفية المختلفة، الأمر الذي يزيد من فرص توظيفهم.

من جانبه، قال أيوب المرزوقي الرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة: إن حصول الوزارة على الجائزة الدولية المعنية بتوثيق الممارسات الابتكارية، يعكس نجاح الوزارة في ما تطبقه من سياسات وبرامج تستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتجاه نحو التحول الرقمي في مجال تقديم الخدمات، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات ذات الصلة.