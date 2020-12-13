«الإمارات للفضاء»: تحديد الأولويات التكنولوجية لتحفيز نمو القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أول اجتماع له بعد قرار إعادة تشكيله الصادر في أكتوبر الماضي. وانعقد الاجتماع برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء حمد عبيد المنصوري، ويوسف حمد الشيباني، وخالد عبدالله البوعينين المزروعي، وفيصل عبدالعزيز البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري، سالم بطي القبيسي، ومسعود محمد محمود، والمهندس علي إبراهيم النعيمي.

وثمّن مجلس الإدارة الجديد الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق، برئاسة معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعضاء المجلس السابقين عبدالرحمن الحمادي، وبدر العلماء، والدكتورة بهجت اليوسف على الإنجازات التي حققوها في قطاع الفضاء.

واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول مختلف المشاريع التي تديرها وترعاها الوكالة، وكذلك الخطط المستقبلية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة على صعيد تنظيم القطاع، وكذلك تحديد الأولويات التكنولوجية التي تخدم القطاع، بالإضافة إلى السياسات والأنظمة التشريعية التي تحفز نمو قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

وقالت معالي سارة الأميري: «نتوجه بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وأعضاء مجلس الوكالة السابقين على جهودهم المتميزة، سَنُكمل ما بدأوه وسنتابع سلسلة الإنجازات في تطوير قطاع الفضاء في الدولة، وسنحقق المزيد من النجاحات بإذن الله».

وأضافت معاليها: إن ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع الفضاء الوطني ما هو إلا بدعم ومساندة من قيادتنا الرشيدة وجهد تراكمي لأبناء وبنات الوطن، مؤكدة أن وكالة الإمارات للفضاء ستواصل العمل لتحقيق النمو والازدهار لخلق رافد جديد للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تمكين وتأهيل جيل متخصص وكوادر وطنية قادرة على المساهمة في نمو القطاع، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة تضمن نمواً مستداماً.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد في أكتوبر الماضي قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ويعكس القرار الذي جاء في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير حرص حكومة الإمارات على دعم الجهات والمؤسسات الاتحادية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة وصولاً إلى الخمسين عاماً المقبلة بفكر متجدد ورؤية مستقبلية طموحة تواصل النجاحات والإنجازات في المجالات كافة، لا سيما علوم الفضاء لما لها من أهمية خاصة، كونها محوراً مهماً وأساسياً ضمن توجهات دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة.

يشار إلى أن مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء يتولى مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الفضائي في الدولة وإصدار القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم القطاع، ويهدف المجلس إلى دعم وكالة الإمارات للفضاء خلال المرحلة المقبلة لتحقيق جملة من الأهداف والطموحات لضمان استمرارية تطوير القطاع الفضائي الوطني، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتعزيز دور الدولة وصولاً إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.