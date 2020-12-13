اختتام الدورة الـ 19 لحملة «نظفوا الإمارات»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الدورة السنوية التاسعة عشرة لحملة «نظفوا الإمارات 2020»، التي أقيمت تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في عدد من مناطق دبي وأبوظبي.

انطلقت الحملة بالتعاون مع بلدية دبي وإدارة محميات سيح السلم، وبحضور سعادة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وممثلين عن بلدية دبي وإدارة محميات سيح السلم.

وشهدت الحملة مشاركة 5254 متطوعاً، تمكنوا من جمع أكثر من 13 طناً من النفايات من مناطق القدرة بدبي ومدينة دبي الصناعية والرويس وميناء خليفة ومدينة أبوظبي الصناعية، بعد أن غطوا مساحة هائلة بلغت أكثر من 23 كيلومتراً مربعاً.

وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي المحلي تشكل أولوية استراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، لذا يتم العمل على تحقيقها عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار منظومة تشريعية متطورة، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع، التي تستهدف تعزيز الاستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

وأضاف: «مواكبة لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الوزارة على حماية البيئة عبر تعزيز شراكتها مع مكونات المجتمع كافة من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وجمعيات مدنية وأفراد لضمان تعزيز العمل البيئي على مستوى المجتمع ككل وتحويله إلى سلوك ونهج عام»، وأثنى سعادته على الجهود التي تبذلها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في مجال العمل البيئي.

من جهتها، قالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «هدفنا هو دعم جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بأهدافها وغاياتها الأكبر المتعلقة بالاستدامة، ونعمل أيضاً على خلق وعي للقطاعين العام والخاص تجاه قضايا الاستدامة الحالية في الدولة، ونود أن نشكر الجميع على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الدورة من الحملة السنوية وهي الدورة التاسعة عشر، من المهم أن نتكاتف كمجتمع بوعي للعمل من أجل غد أفضل للجميع».