الإمارات تستضيف «وزاري» رابطة «أيورا»

أبوظبي (وام)

تستضيف دولة الإمارات في 17 ديسمبر الحالي الاجتماع الوزاري العشرين للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

كما تستضيف الإمارات الاجتماع الثاني والعشرين «للجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في الرابطة»، برئاسة عبدالناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويتناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأولوية ضمن خطة دولة الإمارات كرئيس حالي لرابطة «أيورا»، كما يناقش كبار المسؤولين في الدول الأعضاء مقترحات لتعزيز التعاون والحوار ضمن إطار الرابطة، مع التركيز على آليات العمل المشترك ضمن أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة للحد من المخاطر والكوارث الطبيعية. وكانت الإمارات، التي تتولى رئاسة رابطة «أيورا» للدورة 2019 - 2021، استضافت الاجتماع النصف السنوي العاشر «للجنة كبار مسؤولي الرابطة» بوساطة تقنية الاتصال المرئي في يونيو الماضي. يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى رابطة «أيورا» في عام 1999، وتولت رئاسة الرابطة في 7 نوفمبر 2019 أثناء انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع عشر للرابطة في العاصمة أبوظبي، حيث تبنت دولة الإمارات شعار «نحو مستقبل مشترك ومزدهر لمنطقة المحيط الهندي» كعنوان رئيسي لفترة رئاستها للرابطة.