70 ألفاً المسجلون في «درب أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ عدد المسجلين في نظام «درب أبوظبي» للتعرفة المرورية 70 ألف شخص ممن بادروا بالتسجيل وتفعيل حساباتهم الخاصة.

ودعا مركز النقل المتكامل في أبوظبي مالكي المركبات إلى المبادرة بالتسجيل، مبيناً أنه يتوجب على جميع مالكي المركبات في الدولة التسجيل في نظام التعرفة المرورية.

وعن متطلبات تسجيل حساب في نظام درب للتعرفة المرورية، أوضح المركز أنه يتطلب للتسجيل أن يكون هناك رمز رقم الملف المروري للشخص أو الشركة، الهوية الإماراتية لصاحب الحساب للتحقق من البيانات المسترجعة عند التسجيل، بريد إلكتروني شخصي فعال إذا كنت تقوم بتسجيل حساب شخصي، ويفضل استخدام بريد إلكتروني فعال للمؤسسة عند تسجيل حساب شركات، رقم هاتف مرتبط برقم ملفك المروري.

وفي حال وجود أي استفسار بشأن بوابات التعرفة، أوضح المركز أنه يمكن الاتصال على الرقم (80088888).

ومن خلال الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل، وفر 7 فيديوهات تتوفر فيها الخطوات التعريفية بإجراءات تسجيل الأفراد، تسجيل مركبات الأفراد، شحن محفظة الأفراد، تسجيل الدخول في نظام التعرفة المرورية، دفع المخالفات في نظام التعرفة المرورية، تسجيل المؤسسات، طريقة تسجيل

ويبدأ تطبيق التعرفة 2 يناير المقبل، وسيتم تفعيلها عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

وحددت اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة. ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وسقفاً أعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام، ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.

وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات، فتُطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

ويؤدي تحديد السقف الشهري على مركبات الأفراد إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق نظام التعرفة بتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، لاسيما في أوقات الذروة. وسيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.