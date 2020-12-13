استقرار أسعار الأسماك برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد صيادون وبائعون في سوق السمك برأس الخيمة استقرار أسعار بعض أنواع الأسماك، مقارنةً باليومين الماضين، وانخفاض البعض منها، بفعل الصيد الوفير، عقب استقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً، الذي نتج عنه ظهور الأسماك السطحية خاصة القباب. وتراوح أسعار القباب ما بين 20 درهماً للصغير و50 درهماً للكبير، باستثناء ارتفاع سعر الصافي المحلي قليلاً عن الأيام الماضية بشكل بسيط، والذي وصل ما بين 40 - 45 درهماً.

وقال تجار في سوق السمك أمس: إن سعر الهامور وصل إلى 55 درهماً، وأن الأسعار الحالية مستقرة، مقارنة باليومين الماضيين، حيث سجل سمك الشخيلي الكبير 20 درهماً والسمان 35 درهماً، والكوفر 35 - 40 درهماً، والضلع الصغير 15 درهماً، والكبير 20 درهماً، والكنعد للكيلو من 40 درهماً، والشعري 20 درهماً للكيلوجرام، منوهين أن الأسعار من المتوقع استقرارها لليومين القادمين.

وأوضح الصياد سالم الزعابي أن هناك وفرة بأعداد الأسماك السطحية، حيث كانت أعداد صناديق السمك التي تورد للسوق تصل إلى 200 صندوق خلال اليومين، فقد ارتفعت أعدادها إلى أكثر، ما ساهم في انخفاض أسعار أنواع كثيرة من الأسماك، مشيراً إلى أن الصيف الماضي كانت الأسعار مرتفعة عن الأسابيع الحالية، نتيجة ظهور الأسماك للسطح، عكس الأسماك القاعية التي كان من الصعب صيدها.