«إسعاف دبي» توقع اتفاقية تعاون مع «هيلث هب»

دبي (الاتحاد)



وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اتفاقية تعاون مع مجموعة الفطيم هيلث هب في مقرهم بفستيفال سيتي مول، بهدف توفير خدمة نقل المرضى من وإلى مركز هيلث هب خصوصاً الحالات التي تنطبق عليها معايير النقل، وتمكين المؤسسة من الاطلاع على برنامج معلومات المرضى الإلكتروني، تسهيلاً للعمل، وتيسيراً على الأطباء المناوبين وفنيي الطب الطارئ والمسعفين.

وقع الاتفاقية كل من خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور حيدر اليوسف المدير العام لمجموعة الفطيم للصحة. ورحب الدراي بالتعاون مع مستشفى هيلث هب لتوفير الرعاية الصحية للجمهور، وتلبية احتياجاتهم خاصة في مجال نقل المرضى بالسرعة الممكنة للحفاظ على حياتهم.وقال: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، ورفع الطاقة الخدمية، وتعزيز القدرة على تقديم العناية بالمرضى.

وقال الدكتور حيدر اليوسف، المدير العام الفطيم للصحة: إن المجموعة بادرت بالدخول إلى قطاع الرعاية الصحية، ووسعت محفظة منتجاتها وخدماتها من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة، باستخدام أحدث الابتكارات في التكنولوجيا الصحية وأفضل الممارسات السريرية، والسعي الدؤوب لتحسين النتائج الصحية، وتقديم الدعم الصحي لجميع أفراد المجتمع ليعيش الجميع حياة أكثر سعادة وصحة.