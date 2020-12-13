«أصدقاء الرضاعة» في ملتقى لأصحاب الهمم

الشارقة (وام)

شاركت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية - إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة - في الملتقى الإقليمي لأصحاب الهمم «سعادتنا بينكم»، الذي نظمته مكتبة «أقرأ واستمتع» تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم الرئيسة الفخرية للمكتبة عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم في إطار حرصها على تعزيز التعاون وعقد الشراكات الفاعلة على المستويين المحلي والإقليمي ودعم المبادرات الإنسانية الهادفة والتي تحقق التطلعات في الاهتمام بأصحاب الهمم.

ويهدف الملتقى الذي شهد مشاركة أكثر من 15 مؤسسة محلية وإقليمية متخصصة في مجال رعاية أصحاب الهمم، وحضرته وداد بو شنين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتبة «أقرأ واستمتع»، والمهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية.