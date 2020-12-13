مركز التوعية القانونية.. مركز المواطنة الإيجابية

في الثاني عشر من أكتوبر 2020م، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، القانون رقم (22) لسنة 2020 بشأن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية. وكما هو واضح من اسمه، فإن المركز المستحدث يرمي إلى تحقيق التوعية القانونية والمجتمعية. ويتأكد هذا الهدف من خلال قراءة المادة الرابعة من القانون، بنصها على أن «يهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، والإدمان الإلكتروني، وتوعية المجتمع والأفراد بمخاطرها وآثارها السلبية، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها». ولتحقيق هذا الهدف، يخول المشرع للمركز العديد من الاختصاصات، نذكر منها «تنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناء على طلبهم أو طلب أوليائهم». كذلك، يختص المركز بتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها ورموزها. ويناط بالمركز أيضاً «نشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة». وبالإضافة إلى برامج التوعية العامة الموجهة لأفراد المجتمع دون تمييز، فإن المركز ينظم أيضاً برامج توعية خاصة بالمحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وكذا بالمتهمين بارتكاب إحدى هذه الجرائم. فوفقاً للمادة السابعة الفقرة الأولى من القانون ذاته، «للمحكمة أن تأمر بإيداع المحكوم عليه في المركز سواء كان حدثاً أو بالغاً، وذلك في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وتخصص لهم أماكن خاصة لتنفيذ برامج الإيداع المتعلقة بهم». وتخول الفقرة الثانية من المادة ذاتها «للنائب العام - بناء على طلب ولي الأمر أو طلب من الشخص الذي يتقدم للنيابة العامة من تلقاء نفسه - أن يأمر بإيداع الحدث أو الشخص الذي يرتكب أي جريمة من جرائم تقنية المعلومات في المركز لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو تنفيذ برامج توعية له». وفي ضوء نتائج برامج الإيداع أو برنامج التوعية، للنائب العام في نهاية مدة الستة أشهر التي تم إيداع المتهم فيها لدى المركز أن يقرر رفع الدعوى الجزائية أو أن يأمر بألا وجه لرفعها أو بالحفظ. وبإمعان النظر في هدف مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية)، يمكن تلخيص رؤية ورسالة المركز في «خلق المواطن الإيجابي الواعي بمسؤولياته وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه». وفي اعتقادنا أن المواطنة الإيجابية هي السلاح الناجع والعلاج الأوفى في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تستهدف مجتمعاتنا من خلال نشر الشائعات ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية والاستقرار والانسجام بين أفراد المجتمع. لقد استخدم بعض الكتاب في عالمنا العربي اصطلاح «معركة الوعي»، معتبراً أننا في معركة توعية حقيقية في مواجهة التيارات الهدامة وأجهزة المخابرات الأجنبية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى التغرير بالمواطن ونشر الفرقة والاختلاف والتشرذم بين مكونات المجتمع. ومن هنا، تأتي أهمية مركز مسؤولية ورسالته في تحقيق العدالة الوقائية «preventive justice»، عبر نشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي المجتمعي لدى آحاد الناس إزاء التحديات المتلاحقة التي تواجه تماسك الأسرة والمجتمع، سواء من ناحية وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواجهة السلوكيات الدخيلة على تقاليد وعادات المجتمع أو من ناحية ظواهر العولمة والتداخل والاختلاط بين الثقافات المختلفة. صحيح أن الانفتاح على الثقافات الأخرى مهم وضروري، ولكن في المقابل ينبغي الحفاظ على الهوية الوطنية من السلوكيات الدخيلة والهدامة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة يحرص على حماية الدعامات الاجتماعية الأساسية للاتحاد، مؤكداً ومقرراً أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن «مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية» المعروف اختصاراً باسم «مسؤولية» يختلف عن «مراكز المناصحة» المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. فعلى الرغم من تشابه مهمة «مركز مسؤولية» مع «مراكز المناصحة»، يبقى الفارق بينهما قائماً من حيث مجال اختصاص كل منهما، إذ يقتصر نطاق اختصاص مراكز المناصحة على الجرائم الإرهابية وتوفير النصح والإرشاد للشباب المغرر بهم بوساطة الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وبحيث يتولى اختصاصيو المناصحة تقريب الدين الصحيح لأذهانهم والتركيز على فكرة الاعتدال والتسامح في شريعتنا الغراء في إعادة تأهيلهم.

أما مجال عمل مركز مسؤولية، فيمتد إلى «رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين». ويعني ذلك أن اختصاصات مركز مسؤولية أوسع نطاقاً من اختصاص مراكز المناصحة.وأخيراً، يجدر بالذكر أن هذا المركز هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، حيث يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بتبني منهج علمي في التعامل مع الظواهر الإجرامية عبر تعزيز الوعي المجتمعي، عملاً بمنطق أن «الوقاية خير من العقاب»، وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بمخاطر مخالفة القانون والأعراف والتقاليد قبل أن ينزلق الفرد فعلاً إلى سلوك سبيل الجريمة. حفظ الله الإمارات العربية المتحدة الحبيبة من كل مكروه وسوء وأدام الله عزها وريادتها بين الأمم.

* د. أحمد عبد الظاهر

* أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة المستشار القانوني بدائرة القضاء - أبوظبي