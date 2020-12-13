«تويتر» شرطة دبي ضمن الحسابات الأسرع نمواً

دبي (الاتحاد)

هنأ اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، إدارة الإعلام الأمني ممثلة في قسم التواصل الاجتماعي، بمناسبة حصول حساب شرطة دبي في موقع «تويتر» المركز الثاني ضمن الحسابات الأسرع نمواً في القطاع الحكومي على مستوى الدولة لعام 2020.

وأوضح الرائد خالد المري، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، أن القسم استطاع التعامل مع استفسارات الجمهور في أقل من ساعتين من تلقي الاستفسار أو الملاحظة، ليسجل رقماً قياسياً في الرد إذ سجل القسم 17 ألفاً و878 استفساراً من الجمهور خلال العام الجاري.

وأضاف الرائد المري أن مجموع المتابعين لحساب شرطة دبي في «تويتر» بلغ مليوناً و700 ألف متابع بزيادة 7.9%، وبلغت زيادة عدد المتابعين منذ بداية العام الجاري إلى الآن 130 ألف متابع، وبلغ إجمالي المتفاعلين مع حساب شرطة دبي في «تويتر» منذ بداية العام الجاري إلى الآن مليونين و551 ألف متفاعل.