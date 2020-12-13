مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة لخطوط العال الإسرائيلية

استقبل مطار دبي الدولي، صباح اليوم الأحد، الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب.

وتقوم شركة العال الإسرائيلية بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787 دريملاينر وB739. ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في أعقاب معاهدة السلام التاريخية.