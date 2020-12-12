«تنمية المجتمع» و«ديوا» تعززان دمج وتمكين أصحاب الهمم

دبي (وام)

وقعت وزارة تنمية المجتمع وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مذكرة تفاهم لدعم دمج وتمكين أصحاب الهمم وبناء قدراتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم من مختلف فئات الإعاقة.

وقع المذكرة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المشتركة والتعاون في المشاريع المجتمعية المستدامة، إضافة إلى توفير أفضل الاستشارات والسياسات لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي وذويهم من أصحاب الهمم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة كهرباء ومياه دبي والتي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو تعزيز التكامل الحكومي والتنموي، بما يحقق الدعم والتمكين لجميع فئات المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم من خلال التعاون، وتفعيل الشراكات المجتمعية والاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تخدم رؤية «مجتمع متلاحم ومتعاون»، في إطار الالتزام باستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 الهادفة إلى تحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان وضمان توفير الخدمات الاجتماعية بصورة مبتكرة ومستدامة تأسيسا لمستقبل التنمية الاجتماعية، في إطار مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وقالت معاليها: إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يسهم في تعزيز السعادة الوظيفية في بيئة العمل وجودة حياة أصحاب الهمم، وتضاف إلى إنجازات كثيرة حققتها «الهيئة» على صعيد التوظيف الدامج والتمكين الفعلي لأصحاب الهمم في العمل والمجتمع بشكل عام.

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع يدعم استراتيجية «الهيئة» لدمج وتمكين أصحاب الهمم والتي تضم أربعة محاور تشمل: الموظفين والمتعاملين والمجتمع والشركاء، مما يعتبر إنجازاً استراتيجياً جديداً لـ«الهيئة» في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.