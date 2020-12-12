بعد توحيد الهوية وإطلاق استراتيجية السياحة الداخلية.. خبراء: الإمارات وجهة سياحية متكاملة

رشا طبيله (أبوظبي)

أكد خبراء في القطاع السياحي بالإمارات، أن إطلاق هوية موحدة للسياحة يعزز من نشاط السياحة الداخلية في الدولة ويجذب عدداً أكبر من السياح الدوليين، الأمر الذي سيعزز من مكانتها على الخارطة السياحية المحلية والدولية، لا سيما أن الدولة تعد وجهة متكاملة، تتميز بتوفر جميع أنواع السياحة فيها من ترفيهية وبيئية ومغامراتية وثقافية وتاريخية وسياحة الأعمال والمعارض والفعاليات. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن تكامل وتنوع المنتجات السياحية فيها يجعلها وجهة فريدة، خصوصاً في الموسم الشتوي الذي يعد موسم الذروة للسياحة بالدولة، وتتميز فيه باعتدال طقسها مقارنة بكثير من دول العالم.

ناصر النويس

الموسم الشتوي

قال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة «روتانا» للفنادق، إن إطلاق هذه الهوية الموحدة يعزز من حركة السياحية الداخلية التي تعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني لا سيما في الوقت الراهن حيث الموسم الشتوي الذي يتميز بالطقس المعتدل بالدولة.

وأكد النويس، يأتي إطلاق هذه الهوية الموحدة للسياحة في وقت مهم وهو مرحلة تعافي القطاع من جائحة كورونا، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي بجذب مزيد من السياح إلى مختلف إمارات الدولة وإطلاق برامج سياحية تضم جميع الإمارات.

وأشار النويس إلى أن هذه الخطوة توحد الجهود الترويجية للسياحة للإمارات ما يزيد من فاعلية هذه الجهود لتعريف السياح والزوار في مختلف دول العالم بالمقومات السياحية التي تضمها الدولة وتنوع المنتجات السياحية فيها ما يعزز من سمعة الدولة على الخارطة السياحية العالمية.

صلاح الكعبي

المقومات السياحية

من جهته، قال صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ «بافاريا» للعطلات، إطلاق هوية سياحية موحدة للدولة يعزز من النشاط السياحي داخل الدولة بشكل كبير حيث يأتي إطلاق هذه الهوية في الوقت المناسب في مرحلة التعافي من جائحة كورونا لدعم السياحة الداخلية.

وأكد الكعبي أن الإمارات تمتلك جميع مقومات السياحة من تنوع تضاريسها بتوفر الشواطئ والصحاري والجبال، والمواقع السياحية والترفيهية والثقافية والتاريخية ووجهات للتسوق وفنادق ذات خدمات على مستوى عال، إلى جانب الطقس المعتدل بالشتاء ما يجعلها وجهة فريدة لا مثيل لها.

وبين الكعبي، نقوم بشكل مستمر بإطلاق حزم للسياح تضم جميع المناطق والمرافق في الدولة ليقوموا باستكشاف المقومات السياحية في جميع إمارات الدولة أثناء زيارتهم.

وأكد الكعبي أهمية توحيد الحزم والبرامج السياحية لتشمل جميع المناطق بالدولة لزيادة النشاط السياحي وتحقيق التكامل السياحي بالدولة.

علاء العلي

تنوع المنتج السياحي

ومن جهته، قال علاء العلي، مدير شركة نيرفانا للسفر والسياحة، إن إطلاق هذه الهوية الموحدة الجديدة أمر في غاية الأهمية لتعزيز السياحة الداخلية في الدولة بشكل رئيس، والتي تعد رافداً كبيراً للدخل السياحي والاقتصاد الوطني.

وأضاف، الإمارات تتوفر فيها جميع المقومات السياحية وأنواع السياحة من ترفيه وثقافة وأعمال وبيئة ومغامرة وتسوق وغيرها، فهي تقدم تجربة غنية للزوار والسياح.

وأضاف، أن توفر جميع هذه المقومات السياحية تقدم للسياح خيارات كثيرة ما يجعل وضعها في حزم وبرامج واحدة من ترويح وجولات، أمرا في غاية الأهمية لا سيما في الوقت الراهن حيث يتم التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وأكد العلي أن الإمارات تتميز بموسمها السياحي الشتوي، حيث لديها الطقس المعتدل غير الموجود في أي دول أخرى شتاءً، إلى جانب التنوع كبير في المرافق والوجهات السياحية، ما يجعلها وجهة شتوية فريدة تستقطب السياح الزوار سواء من داخل أو خارج الدولة.

سايد طيون

وجهة متميزة

وفي السياق نفسه، أكد سايد طيون مدير عام فندق «هوليدي إن دبي فيستيفال سيتي»، أهمية هذه المبادرة في تشجيع السياحة الداخلية الأمر الذي يسهم إيجابا في الأداء السياحي.

وأضاف طيون أن هذه الهوية الموحدة تعزز من موقع الدولة على الخارطة العالمية إلى جانب أنها تسهم في إثراء أجندة الإمارات للعالم من مقومات سياحية ومواقع ووجهات وفعاليات متنوعة.

وقال إن الإمارات وجهة سياحية متميزة، لا سيما في الموسم الشتوي، حيث تتميز بتوفر جميع أنواع السياحة من سياحة ترفيهية وثقافية وبيئية ومغامرات وللأعمال والمؤتمرات، الأمر الذي يجعلها تلبي جميع خيارات السياح من داخل وخارج الدولة.