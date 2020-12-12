محمد بن زايد: التوفيق لشباب الوطن في خدمة مسيرة البناء والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خريجي أكاديمية ساندهيرست الملكية البريطانية من شباب الوطن.

وقال سموه عبر «إنستغرام»: «أبارك لأبنائي خريجي أكاديمية ساندهيرست الملكية البريطانية.. وأتمنى لشباب الوطن التوفيق والنجاح في خدمة مسيرة البناء والتنمية». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهد أمس الأول، حفل تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمواطنين من «كلية ساندهيرست الملكية العسكرية» في المملكة المتحدة.

قرقاش: حفل يحمل أكثر من تهنئة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، أن حفل تخريج كلية ساند هيرست العسكرية يحمل أكثر من تهنئة وبأكثر من مستوى. وقال معاليه عبر «تويتر»: «فهي تهنئة وطن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تخرج عدد من شبابه وانضمامهم إلى درع الوطن.. وهي تهنئة لأب تخرج ابنه من الكلية العريقة حاملاً إرث والده ومسيرته بما تحمله من فخر.. وندعو للفرحة أن تكون دائمة والإنجاز راسخاً».