«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق فعاليات افتراضية حافلة لمبادرة «بالعربي»

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات مبادرة «بالعربي»، التي تنظِّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً، للعام الثامن على التوالي وتحت شعار «بالعربي.. لسان العالم»؛ بهدف تعزيز ثقافة التواصل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثِّ الناس على استخدامها في جميع القنوات، وتستمرُّ فعاليات المبادرة حتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، حيث تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر كلَّ عام.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إنَّ مبادرة «بالعربي» أسهمت على مدى السنوات الماضية في تعزيز استخدام اللغة العربية بين جميع فئات المجتمع، وأظهرت بوضوح مدى حرص الجمهور العربي على حماية اللغة العربية من تهديد التهميش وقلة الاستخدام، الأمر الذي نلمسه بشكلٍ واضحٍ كلَّ عامٍ من خلال التفاعل الكبير مع فعاليات المبادرة.

وأضاف: «وسط الظروف الطارئة التي يشهدها العالم بسبب جائحة (كورونا)، ومع إجراءات التباعد الجسدي، اتجه معظمُ الناس في مجتمعاتنا إلى القراءة التي أصبحت ملاذاً لهم للتعرُّف إلى كلِّ ما هو جديد، وخاصة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، حيث أسهمت لغتنا العربية بنشر المعرفة في المجالات كافَّةً وعلى جميع المنصات، واليوم تأتي مبادرة بالعربي في عامها الثامن لتدعمَ هذه الجهود مرة أخرى، ولتؤكِّد مرونة اللغة العربية وقدرتها على مواكبة جميع التطورات في كلِّ زمان ومكان، من خلال باقة مدروسة من الفعاليات التي تمَّ إعدادها خصيصاً لتتناسب مع إجراءات السلامة والمحافظة على صحة الأفراد، ولتصل إلى أكبر نطاق ممكن في دول العالم».

وتحفل أجندة فعاليات المبادرة بالأنشطة التفاعلية الافتراضية، حفاظاً على الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحدِّ من انتشار فيروس كورونا، حيث تنطلق الفعاليات هذا العام من خلال منصة واحدة تقع في «مردف سيتي سنتر» في دبي، وتستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري.