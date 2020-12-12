امتحانات «التقنية العليا» في الحرم الجامعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت كليات التقنية العليا أنها اعتمدت أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام داخل حرم الكليات لجميع الطلبة، وذلك تماشياً مع النجاحات التي تحققها الإمارات في التعامل مع أزمة «كورونا»، فالدولة تخطو اليوم بقوة وثبات نحو دخول مرحلة التعافي من فيروس كورونا، خاصة مع توافر اللقاح الخاص بالفيروس وسط إشادات عالمية بهذا النجاح، كما تم اعتماد قرار أداء الامتحانات في الكليات تماشياً مع توجهات وزارة التربية والتعليم والتي اعتمدت امتحانات مرحلة الثانوية العامة في المدارس، وهذا كله يصب في مصلحة الطالب، وضمان تطبيق الامتحانات وفق معايير الصرامة والجودة، وتعزيز تساوي الفرص وسط بيئة تعليمية وأجواء موحدة للجميع.

وانطلقت أمس السبت الامتحانات على مستوى الكليات، وذلك بأداء أكثر من 12 ألف طالب وطالبة لامتحانات مواد الدارسات الإماراتية واللغة العربية والثقافة الإسلامية، وتم استثناء هذه الامتحانات فقط والسماح بتقديمها عن بُعد نظراً لكونها مواد نظرية، والأعداد المسجلة فيها كبيرة، تفوق النسبة المحددة للحضور للكليات التي يجب ألا تزيد على 30% وفق الإجراءات الاحترازية، في حين تستكمل الامتحانات اليوم الأحد، وجميعها ستعقد في حرم الكليات لمختلف التخصصات، وسط إجراءات احترازية عالية، وآلية تعزز ذلك.

وأوضحت الكليات أنه تم اعتماد آلية تنظيمية احترازية خلال فترة أداء الامتحانات تنطلق من عقد الامتحانات على أربع فترات في اليوم، بحيث لا تزيد نسبة الحضور في الفترة الواحدة على 30% وأقل، وتحديد فترة بين كل امتحان والآخر تسمح بالخروج الآمن للطلبة ودخول سلس وآمن للمجموعة الطلابية التالية، مع تنفيذ إجراءات تعقيمية قبل وبعد كل فترة امتحانية، بالإضافة إلى تحديد ما يسمى «مناطق آمنة» لانتظار الطلبة الذين لديهم أكثر من امتحان في اليوم الواحد، كذلك توفير أجهزة كمبيوتر احتياطية ومعقمة للطلبة في حال حاجتهم لأي جهاز إضافي، وتوفير مياه وعصائر تم تعقيمها لتلبية احتياجات الطلبة.

وتم استثناء بعض الحالات الطلابية من أداء الامتحانات داخل حرم الكليات خلال الفترة الحالية نظراً لظروفهم الصحية القهرية والتي تحول دون حضورهم وهذه الحالات لا تتعدى «200» حالة على مستوى كليات التقنية ككل، وتم منحهم خيارات بديلة منها أداء الامتحانات في شهر يناير أو توفير لجنة خاصة لهم في منازلهم لأداء الامتحان في الفترة الحالية ضماناً لسلامتهم.