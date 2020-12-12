«الصحة»: 150 درهماً سعر فحص «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعديل سعر إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، ليصبح 150 درهماً بدلاً من 250 درهماً سابقاً، في القطاع الصحي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة، وذلك لإجراء الاختبار للكشف عن فيروس «كوفيد- 19»، عن طريق الأنف.

وأكدت الوزارة في كتاب للمنشآت الصحة والمختبرات المقدمة لخدمة فحص (كوفيد- 19)، أن هذا المبلغ يشكل أخذ العينة وفحصها، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات لمكافحة انتشار الفيروس وضرورة التقيد بالسعر الجديد، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، حددت هيئة الصحة بدبي، سعر فحص البلمرة المتسلسل (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع منشآت القطاع الخاص بالإمارة بمبلغ 150 درهماً كحد أقصى، شاملاً كافة الرسوم ومنها أخذ المسحة، إجراء الفحص المخبري، وإصدار النتيجة أو الشهادة.

وحذرت الهيئة، في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، من فرض أية رسوم إضافية مثل رسوم الفحوصات المستعجلة أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع، مشيرة إلى أن إجراء وتقديم خدمة الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) يقتصر على أخذ مسحة الأنف في المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قِبل الهيئة.

وكانت هيئة الصحة بدبي، قد خفضت سعر فحص البلمرة المتسلسل لفيروس كوفيد-19 بشكل تدريجي بداية من سبتمبر الماضي، من 370 درهماً إلى 250 درهماً، ثم من 250 إلى 150 درهماً.

وحددت الهيئة في وقت سابق 17 مختبراً لإجراء فحص البلمرة المتسلسل هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأميركي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميد كلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.