«الاتحاد للطيران» و«الأمم المتحدة» تدعمان المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنظمة الأممية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اتفاقية شراكة مع مجموعة الاتحاد للطيران لتعزيز الجهود العالمية لتمكين النساء، في خطوة مهمة هي الأولى من نوعها، حيث تعتبر أول شراكة بين شركة طيران دولية والمنظمة الأممية لدعم قضايا تمكين المرأة.

وبموجب هذه الشراكة، تنضم مجموعة الاتحاد للطيران إلى حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة «جيل المساواة»، من خلال إشراك المسافرين على متن طائراتها، والموظفين والجمهور في هذه الحملة التاريخية التي تعزز حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ. واعتباراً من يناير 2021، ستوفر مجموعة الاتحاد للطيران رؤية عالمية لحملة جيل المساواة عبر الرحلات الجوية من خلال البرامج الترفيهية على متن طائراتها، والبث النصي لمضيفي ومضيفات الطيران، وذلك لدعوة الجماهير للمشاركة في هذه الحملة بهدف تمكين الجيل القادم من التفاعل مع هذه الحملة.

وصرحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع مجموعة الاتحاد للطيران، لاسيما لكونها أول شراكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مع شركة طيران عالمية. يضم مجتمع الإمارات أكثر من 200 جنسية، ويأتي موظفو مجموعة الاتحاد للطيران من أكثر من 150 دولة؛ لذا فإن تركيزهم على التنوع والتسامح والاستدامة والإدماج يمثل نموذجاً مصغراً للعالم والأمم المتحدة، مما يتسق مع رؤيتنا ويجعل من هذه الشراكة خطوة مهمة بالنسبة لنا».