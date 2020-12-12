المري يطلع على نتائج أداء «الإدارة العامة للعمليات»

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2020 - 2026، وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، ومدى ضمان نجاح المشاريع الاستشرافية والابتكارية في تحقيق هدف الاستجابة لحالات الطوارئ الذي يخدم توجه شرطة دبي في جعل دبي مدينة الأمن الأمان من خلال خدمات أمنية ابتكارية إبداعية ريادية عالية المستوى، تضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للعمليات ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء مهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، ونائبه العميد نبيل عبد الله الرضا، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

كما اطلع معاليه على نتائج المؤشر الاستراتيجي للإدارة لعام 2019، ومستوى المؤشر للعام 2020، حيث حققت الإدارة في متوسط زمن استجابة الشرطة لحالات الطوارئ المختلفة، 4.27 دقيقة من المستهدف 8 دقائق، وحققت 6.45 دقيقة من المستهدف 9 دقائق في العام 2019، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية «الشرطة الأسرع»، ما يُعد إنجازاً مهماً يعكس مستوى الأداء في شرطة دبي.

واستمع معاليه إلى شرحٍ حول عدد من المشاريع المطبقة، ومدى مواءمة المشاريع الاستشرافية والابتكارية والإبداعية مع التوجهات التي تمضي بها إمارة دبي في مسيرتها التنموية والنهضوية، مؤكداً أهمية تطبيق أفضل الأدوات والوسائل في إدارة وتقييم مستوى فاعلية المشاريع المستقبلية، وأهمية الاطلاع على أفضل المشاريع والأنظمة والممارسات، بما يحقق الأهداف والتطلعات لحكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرضت الإدارة مشروع أتمتت التعرف على الوجوه، ومشروع التحليل والتنبؤ الأمني الذكي، ومشروع غرفة علميات الذكاء الاصطناعي، ومشاريع مركز الطائرات المسيرة، ومشروع محطات الاتصال اللاسلكي، ومشروع كاميرات المراقبة الرقمية، ومشروع نظام سمارت رصد.

واطلع معاليه، على نتائج المقارنات المرجعية التي قامت بها الإدارة خلال عامي 2019 و2018، للمدن العالمية مثل لندن، وهونغ كونغ، وسدني وسنغافورة ونيويورك، وطوكيو، التي توضح نتائج مستندة إلى بعض المعايير منها التعداد السكاني، والمورد البشري، وكثافة المركبات، والمورد المستخدم في الاستجابة، وكذلك اطلع على منظومة الاستجابة للبلاغات الطارئة، والتمارين والسيناريوهات المنفذة في عام 2019 والتي بلغت 24 سيناريو وتمريناً.

وخلال الجولة اطلع معاليه على إنجازات الإدارة العامة للعمليات، فعلى المستوى العالمي حققت إنجازات مهمة، حيث ساهمت في تحقيق الدولة المركز الثاني عالمياً في الاستجابة للحالات الطارئة، وحصلت على عضوية «Eena - جمعية أرقام الطوارئ الأوروبية»، وأول جهة شرطية تحصل على شهادة عالمية 18295 ISO لمراكز الاتصال على مستوى الدولة، وعلى الصعيد المحلي، حققت إنجازات أبرزها، إنشاء مركز مختص بأنظمة الطائرات المسيرة كأول جهة شرطية، وأول جهة تستحدث مركز الاتصال للحالات غير الطارئة 901، وكذلك أول جهة شرطية تفعل نظام AML والخاص بتحديد موقع الهاتف عند إجراء مكالمة طوارئ من الهاتف المتحرك بدقة فائقة، وسجلت 8 مصنفات فكرية، وحصدت المركز الثاني في جائزة أفضل المشاريع التحسينية في مجموعة دبي للجودة، وعلى مستوى شرطة دبي، حصلت على 6 مصنفات ابتكارية، وحققت المركز الأول في تنفيذ القرارات، وحصولها على 7 نجوم في المشاريع المعرفية خلال سنتين على التوالي، وتحقيق 11 موظفاً من الإدارة وسام القائد للتميز.