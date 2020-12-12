تركيب طفايات حريق في ميناء الصيادين بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، مبادرة تركيب طفايات حريق في ميناء الصيادين «الميدان»، وتدريب الصيادين المواطنين والبحارة على كيفية استخدام الطفايات، وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن المبادرة تنفذ على 3 مراحل، الأولى تشمل تركيب 25 طفاية على مختلف مراسي القوارب واللنشات، والثانية تدريب البحارة على كيفية استخدامها، والطريقة الصحيحة لمكافحة النيران، والخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث الحريق، والمرحلة الثالثة مخصصة لتوعية الصيادين المواطنين، وتقديم الإرشادات والنصائح لهم للحفاظ على سلامتهم والممتلكات العامة.

وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وحرصاً من الإدارة على تكوين شراكة مجتمعية مع كافة المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، بهدف نشر ثقافة الوقاية من الحرائق والحد من الحوادث المختلفة، وتنفيذ محاضرات توعية عن بُعد لأفراد المجتمع، وزيارات ميدانية للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات بشكل دوري للصيادين والبحارة مجاناً، بالتعاون مع جمعية الصيادين بأم القيوين، مشيراً إلى أن الدورات ستشتمل على المعلومات كافة الخاصة بكيفية مكافحة الحرائق والحوادث المختلفة التي قد تقع في الميناء.

وأشاد راشد بولصلي، نائب مدير جمعية الصيادين بأم القيوين، بمبادرة الدفاع المدني التي تؤكد حرص الإدارة على سلامة الصيادين وممتلكاتهم، وتهدف إلى الحد من الحرائق والخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن ميناء الصيادين يضم قوارب بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى محطة للبترول، ما يتطلب توعية الجميع بكيفية اتباع اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، حفاظاً على سلامتهم.