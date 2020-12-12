6.3 دقيقة معدل الاستجابة لشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مستوى أدنى في مؤشر زمن الاستجابة بنسبة 23% خلال الشهور العشرة الماضية، بلغ 6.3 دقيقة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت 8.18 دقيقة.

وقال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، إن شرطة الشارقة، وانطلاقاً من أهداف وزارة الداخلية، التي أولت اهتماماً خاصاً بالأمن والأمان، من خلال تقليل معدل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، ونشر التوعية الأمنية لتحقيق الريادة على المستوى العالمي، عملت على هندسة عملياتها المختلفة، وتقييم المنهجيات، وتطبيقات المبادرات التطويرية، وفق مؤشرات الأداء والخبرات الناجعة، وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها منها، لتقليل زمن الاستجابة، وبما يعزز الغايات والأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن القيادة الشرطية نفذت عدداً من المبادرات، تعزز تحقيق هذا المؤشر وتخفض معدل زمن الاستجابة، لافتاً إلى استمرار القيادة العامة لشرطة الشارقة في تطوير خدماتها، وفق أفضل معايير التميز، التي ترضي تطلعات الجمهور لتعزيز جودة الحياة، وبما يضمن تكاملية الإجراءات لتحقيق استراتيجية وسياسة مجلس الوزراء الرامية للتميز في المجالات كافة.