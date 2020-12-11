طحنون بن محمد: يهنئ بتخرج زايد بن محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات نرفعها لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية. بارك الله فيه وجعله ذخراً للوطن».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة أخرى على حسابه في «تويتر»: «نبارك لسمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تخرجَ نجله الشيخ حميد، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية. كما نبارك لسمو الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، والشيخ طحنون بن سعيد.. تخرج نجليهما خالد، ونهيان، في الكلية ذاتها، ونتمنى لهم جميعاً التوفيق في خدمة الوطن».