سيف بن زايد: الوطن يزداد قوة بكفاءات أبنائه

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الوطن يزداد قوة بكفاءات ومهارات أبنائه المخلصين.

وبارك سموه تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ وأبناء الإمارات من كلية ساندهيرست العسكرية، وتقدم سموه بخالص الأمنيات لهم بالتوفيق والنجاح لخدمة الوطن والقيادة الرشيدة.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»، مرفقة بصورة و«فيديو»: «يزداد الوطن قوة بكفاءات ومهارات أبنائه المخلصين.. أبارك للشيخ زايد بن محمد بن زايد والشيخ حميد بن عمار.. تخرجهما في كلية ساند هيرست العسكرية.. وأتقدم بخالص الأمنيات لهما بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

ودوّن سموه تغريدة أخرى على حساب سموه في «تويتر»: «ونبارك للخريجين الشيخ خالد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، وحمد مبارك حمد الجنيبي، ومبارك حميد مطر الدرعي، وأحمد يوسف خليل الحمادي».