منصور بن زايد: شرّفوا الدولة في أعرق الأكاديميات

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان في كلية ساندهيرست.

كما بارك سموه لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، تخرج نجليهما، ولجميع أبناء الإمارات خريجي الدفعة الحالية، مهنئاً إياهم بتخرجهم في هذه الأكاديمية البريطانية العريقة.

ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نتقدم بالتهاني للشيخ محمد بن زايد بمناسبة تخرج الشيخ زايد بن محمد في كلية ساند هيرست ونبارك للشيخ عمار بن حميد والشيخ سلطان بن خليفة تخرج نجليهما ولجميع الشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ممن شرّفوا الدولة في أعرق الأكاديميات البريطانية، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم».