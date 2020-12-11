2873 زيارة تدقيقية للمنشآت الصحية في أبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

نفذت دائرة الصحة أبوظبي 2873 زيارة تدقيقية للمنشآت الصحية والصيدلانية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك لأغراض متعددة تتضمن تقييم الجاهزية للتعامل مع حالات كوفيد-19، وتقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات إصابة العاملين في المستشفيات، وتقييم النظام الصحي وفترة البقاء في المستشفيات لمرضى كوفيد-19، بالإضافة إلى تقييم المستشفيات الميدانية، وتقييم ملاءمة مواقع العزل، وتقييم جاهزية المختبرات الطبية لإجراء فحوص مسحة الأنف PCR.

كما شملت الزيارات التدقيقية تقييم جاهزية العيادات المدرسية قبل بدء العام الدراسي، كما قامت الدائرة بزيارات غير معلنة للتحقيق في الشكاوى أو لأغراض أخرى متعلقة بالجائحة، فضلاً عن زيارات أخرى للتحقق من التزام المنشآت الصيدلانية بمعايير دائرة الصحة أبوظبي.

وأشارت دائرة الصحة أبوظبي إلى أنها قامت بنشر جميع متطلباتها المتعلقة بالإجراءات الاحترازية من خلال تعاميمها التي تصدر بشكل دوري وتشمل متطلبات إجراء الفحص والمسح والاختبار وسحب العينات، ومتطلبات أدوات الوقاية الشخصية والتباعد الجسدي ومكافحة العدوى للموظفين والمرضى، ومتطلبات تدريب الكوادر والعاملين في المنشآت الصحية، ومتطلبات تعريف وتصنيف حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة وفرزها والتعامل معها ونقلها وتحويلها، بالإضافة إلى متطلبات التعامل مع حالات إصابة الكوادر الطبية في المنشآت الصحية. ولفتت إلى تنفيذ دورات تدريبية ينظمها فريق مختص من دائرة الصحة لتدريب الكوادر الطبية حول الإجراءات الوقائية، والتي شملت جميع الجوانب والاشتراطات والمعايير التي تساهم في إعداد الفرق للتعامل مع الجائحة. وأكدت دائرة الصحة أبوظبي على رفع تقارير بالمخالفات المرصودة وإحالة الحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة في الدائرة لاتخاذ القرار المناسب وفرض العقوبات الملائمة بحق المخالفين، وذلك بعد رصد المخالفات على المنشأة الصحية.