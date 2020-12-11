حملة لرفع الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني في دبي

دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لإسعاد المجتمع حملة توعية، تحت شعار «لا تكن ضحية الاحتيال أو التصيد الإلكتروني»، اعتباراً من غد، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال والتصيد الإلكتروني، بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، والقنصليات الأجنبية، ومؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى جمعية الاتحاد التعاونية.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الحملة تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي التي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وزيادة نسبة الجرائم الإلكترونية وتزايد مخاطر عمليات الاحتيال، لافتاً إلى أن الإدارة العامة، وفق توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على إطلاق حملات توعية عدة خاصة بمختلف أساليب الجرائم، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية للحيلولة دون وقوع أفراد المجتمع في الاحتيال.

وأضاف: إن الإدارة تعاملت مع 114 جريمة احتيال إلكترونية خلال العام الجاري، إذ برزت بلاغات الاحتيال عن طريق تقنية المعلومات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة بين أفراد المجتمع داخل الإمارة وخارجها، بأسلوب تحديث البيانات «موظف بنك»، أو أسلوب ربح جائزة عن طريق «اتصالات أو دو»، وأساليب إجرامية أخرى «شراء عن طريق المواقع التجارية» وغيرها.

وأشار العميد جمال سالم الجلاف إلى أن هذه الأساليب تغيرت وتطورت مع الزمن والتغير المستمر للتكنولوجيا الرقمية، ما يحتم أهمية البدء في شن حملات توعية على نطاق واسع للمجتمع لتوعية الجمهور بمخاطر هذا النوع من الجرائم والأذى المادي والنفسي الذي يسببه على أفراد المجتمع، من خلال ثلاث لغات، والتي تستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من مخاطر جرائم الاحتيال عن طريق تقنية المعلومات.

ودعا أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد يتعرضون له، بفتح بلاغ عبر منصة «ecrime» الإلكترونية عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، مؤكداً أهمية عدم الرضوخ لطلبات المتصيدين والمحتالين، من خلال إرسال الأموال والرضوخ لأي شكل من أشكال الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والمبادرة بطلب المساعدة الفورية من الشرطة لاتخاذ اللازم.

من جهته، قال العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، إن شرطة دبي تحرص على التعاون مع مختلف الإدارات العامة من خلال توظيف مختلف الأدوات لتحقيق أهداف الحملة، وإطلاق مبادرات عدة تخدم المجتمع، وتسهم في توعيته حول مختلف المخاطر التي قد تواجههم، بهدف إسعادهم وتوفير الأمن والأمان لهم، مؤكداً أن إدارة التوعية الأمنية أطلقت 7 حملات توعية خلال العام الجاري، بالتعاون مع الإدارات العامة بهدف توعية الجمهور في مختلف الموضوعات.

وأضاف :أن الحملة سوف تعمل على ضمان تلقي أفراد المجتمع لرسالة التوعية بمختلف الطرق.