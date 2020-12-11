«أكاديمية سيف بن زايد» تبحث التعاون التدريبي مع الشرطة المصرية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في مكتبه، اللواء حاتم رياض، المستشار الأمني في سفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون في مجالات التدريب الشرطي والأمني، وتبادل الخبرات المشتركة حول المستجدات في التدريب الشرطي.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة التطورات التي يشهدها مجال التدريب، والتعرف على مختلف الخبرات الأمنية التي تسهم في صقل خبرات وإمكانات منتسبي شرطة أبوظبي، بما يعزز جهودهم في الارتقاء بمسيرة العمل إلى الأفضل.