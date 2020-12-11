قائد عام شرطة دبي يستقبل السفير البريطاني

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مجلس القيادة العامة لشرطة دبي، باتريك مودي، السفير البريطاني لدى الدولة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بين الجانبين. ورحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالسفير البريطاني، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الفريق عبد الله المري، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بالجاليات المقيمة كافة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وثمن باتريك مودي التعاون الأمني بين القيادة العامة لشرطة دبي والأجهزة الأمنية البريطانية، معرباً عن إعجابه الشديد بما شهدته شرطة دبي من احترافية وخبرات متجددة في مجال مكافحة الجريمة، ومواكبتها للتطورات العلمية وتطويعها أحدث التقنيات التكنولوجية لبسط الأمن والأمان. وفي ختام اللقاء، أهدى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، السفير البريطاني، درعاً تذكارية من شرطة دبي.