إطلاق العملية التشاورية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان

منى الحمودي (أبوظبي)

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء اللجنة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات، والجهات المعنية ذات العلاقة.

وأشار معالي أنور قرقاش في بداية الاجتماع إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم حاليا جراء تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أنها لم تثنينا عن المضي قدماً نحو حماية مكتسباتنا الوطنية، واستكمال الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد معاليه: «إن دولة الإمارات بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز وتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان، كما أن عملية إعداد الخطة الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في الدولة بما يتماشى مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة كجزء من رؤية الإمارات 2021».

وقال معاليه «إن دولة الإمارات وبالرغم من أنها حققت تقدماً كبيراً في وقت قياسي، إلا أنها تسعى باستمرار للبناء على إنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان».

وأضاف أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً تاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتفخر بالتقدم الذي أحرزته على مدار تاريخها البالغ 49 عاماً، وتقوم كدولة حديثة وديناميكية على تحديث القوانين والممارسات الخاصة في هذا الشأن بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بشكل مستمر.

وتابع معاليه بأن السنوات الأخيرة، شهدت إحراز تقدم ملحوظ في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال والنساء والأطفال، والعمل على تعزيز التسامح الديني بشكل أكبر، وتقديم المساعدات الإنسانية الدولية، مع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والمبادرات الأمنية في الداخل والخارج.

وذكر معاليه أن إطلاق العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية يأتي بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد معاليه أن «اللجنة لوطنية» ستستمر خلال الفترة المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.