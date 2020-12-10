الإمارات تشيد باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كافة أراضيه وترحب باستئناف المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أشادت دولة الإمارات بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على موقف دولة الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب الشقيق في سيادته على كافة أراضيه، مؤكدة على أهمية القرار الأميركي في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحبت دولة الإمارات بقرار المملكة المغربية الشقيقة استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وأشادت الوزارة بقرار المغرب السيادي، معربة عن أملها في أن يكون لاستئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

كما أعربت الوزارة عن أملها بأن يساهم هذا الاتفاق في دعم سعي المنطقة المشترك لتحقيق الأمن والازدهار.