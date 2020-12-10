إقبال خليجي كبير فـي «الثنايا تلاد» وشرايا في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منافسات أشواط الثنايا محليات في مهرجان الظفرة إقبالاً كبيراً من ملاك الإبل الخليجية للمشاركة في هذا الشوط بعد أن تجمعت أعداد كبيرة أمام شبك المهرجان للتسجيل والمشاركة في هذا الشوط الذي خصصت له اللجنة المنظمة 30 جائزة لأبناء القبائل، وكشفت المشاركات تميز في الإبل المشاركة، ما يعكس مدى نجاح المهرجان في الارتقاء بمستويات الجمال وانتقاء أفضل السلالات المشاركة.

وحرص ملاك الإبل الراغبون في خوض المنافسات على شوط الثنايا على التواجد قبل الساعة السابعة صباحاً، تمهيداً لإجراءات التسجيل وبدء أعمال لجنة التحكيم، وتحديد الإبل الفائزة مع الالتزام بشروط اللجنة المنظمة، والتي حددت مجموعة من الاشتراطات أثناء حجز المطايا في شبوك المبيت، ومنها: منع دخول المالك الشبوك ويتم حجز المطية المشاركة فقط من دون أي وليفة، وكذلك يمنع لحاف المطية أثناء الحجز، وإذا حدث، لا قدر الله، أي ضرر للإبل المشاركة في الشبوك المخصصة للمزاينة والمبيت لا يتحمل المهرجان أي تعويض أو مسؤولية، كما أكدت اللجنة المنظمة منع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات مثل الجرب أو القرع أو الحساسية، أو أي مرض معد تقره اللجنة الطبية.

وأوضح محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل أن المشاركات التي تمت حتى الآن تكشف مدى التقدم والتطور على مستوى المعايير الجمالية التي حددتها اللجنة المنظمة لاختيار الإبل الفائزة، ما يعكس مدى الوعي لدى ملاك الإبل بهذه المعايير، وهو ما ساهم في تميز الإبل المشاركة، وخلق أجواء تنافسية قوية بين ملاك الإبل.

وأكد المهيري أن هذا التميز يؤكد نجاح المهرجان في ترسيخ مكانته ونجاحه في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها.

فارس خلف المزروعي خلال جولة تفقدية في المهرجان (الصور من المصدر)

أقوى الأشواط

كما تستعد الإبل المشاركة في أشواط الحول - المحليات ضمن أشواط الشرايا والتلاد، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وسيتم إعلان نتائجها غداً، حيث تشمل 4 أشواط هي (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وقد خصص لها 35 جائزة قيمة.

وتعتبر أشواط الحول من أقوى الأشواط الفردية التي يحرص عليها ملاك الإبل في مختلف أنحاء الدولة وخارجها حيث احتلت المرتبة الأولى في عدد المشاركات خلال منافسات الدورة 13 الماضية، سواء في فئة المحليات، أو فئة المجاهيم بمجموع 834 مشاركاً منهم 520 مشاركاً في فئة المحليات و314 مشاركاً في فئة المجاهيم وهو ما يكشف مدى الاهتمام الكبير بالمشاركة في شوط الحول ضمن الأشواط الفردية في مهرجان الظفرة.

جوائز قيمة

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الجوائز القيمة للمشاركين في أشواط التلاد والشرايا للفائزين الأوائل، بواقع 10 جوائز لكل شوط، وتبلغ قيمة جوائز الفائزين العشرة في شوط شرايا لأبناء القبائل محليات 510 آلاف درهم، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 150 ألفاً في أشواط أبناء القبائل، والمركز الثاني 100 ألف، والثالث 80 ألفاً، والرابع 60 ألفاً، والخامس 40 ألفاً، والسادس 20 ألفاً، والسابع 18 ألفاً، والثامن 16 ألفاً، والتاسع 14 ألفاً، والعاشر 12 ألفاً.

فيما تبلغ قيمة جوائز الفائزين العشرة الأوائل في شوط تلاد لأبناء القبائل محليات 370 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول 100 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والثالث 60 ألف درهم، والرابع 40 ألف درهم، والخامس 20 ألفاً، والسادس 18 ألفاً، والسابع 16 ألفاً، والثامن 14 ألفاً، والتاسع 12 ألفاً، والعاشر 10 آلاف درهم.

توافد الإبل المشاركة

56 شوطاً في الدورة الحالية

وتشهد مزاينة الإبل في العام الحالي لفئتي المحليات والمجاهيم التي تعد الفعالية الأبرز في المهرجان 56 شوطاً خصص لها 476 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم، ضمن 6 فئات عمرية/‏‏‏المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول/‏‏‏، حيث خصص 30 شوطا لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 248 جائزة، و26 شوطا لفئة المجاهيم بمجموع جوائز يبلغ 228 جائزة.