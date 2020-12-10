746 رخصة في بلدية دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أصدرت بلدية دبا، ممثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية منذ شهر أكتوبر، وحتى نوفمبر من العام الجاري «746» رخصة لعدد مختلف من الأنشطة، منها «تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية ورخص مشروعي»، تتضمن 49 إصداراً جديداً و612 تجديد رخصة، بالإضافة إلى «85» ترخيص ملكية مركبات.

كما قام القسم بعمل جولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق الأخرى التابعة لها، للتأكد من وجود الرخصة التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغ عددها «422»، وتم إنذار «11» محلاً تجارياً، وتحرير «26» مخالفة بالمنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وعدم وجود رخصة تجارية صادرة من البلدية، وأيضاً مخالفة نوع النشاط من دون رخصة، وعدم التزام بعض المنشآت بتجديد الرخص، وإجراء تنزيلات من دون تصريح، إلى جانب توزيع منشورات من دون تصريح.

ومن جهته، أكد المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن الإدارة تعمل حالياً عبر برنامج الخدمات الإلكترونية، للبحث عن أفضل السبل لتقديم خدمات مميزة وتسهيل الإجراءات على الجمهور، وذلك حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في مدينة دبا، مما يؤكد قدرتها على استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام.

كما تدعم البلدية الرخص المنزلية «مشروعي»، كون هذه الرخص تساهم في رفع مستواهم المعيشي ودعم الاقتصاد الوطني، وتقوم بتطوير قدراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.