ضاحي خلفان يترأس اجتماع «مكافحة المخدرات»

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الاجتماع الأخير للمجلس في عام 2020 وذلك عبر تقنية الاتصال عن بُعد بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، وعدد من مسؤولي ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واطلع المشاركون خلال الاجتماع على جهود المجلس والشركاء في مكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من الموضوعات المطروحة ضمن أجندة الاجتماع. وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن النتائج تعكس الجهود التي تم بذلها من قبل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والجهات القضائية، والذين بذلوا جهوداً استثنائية أسهمت في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.

وأشار إلى الدور الريادي الذي تلعبه الجهات المعنية بالوقاية من المخدرات والعلاج من الإدمان ومن بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والمركز الوطني للتأهيل والتي عملت بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وشل عمل المهربين والمروجين، داعياً إلى المزيد من التنسيق المتواصل للحفاظ على النتائج المحققة وريادة دولة الإمارات في جهودها لمكافحة المخدرات.

وأكد أن الجهود التوعوية والاستباقية والوقائية تأخذ جانباً مهماً من الجهود الوطنية، مشيداً بالدور الخاص لجهود التوعية الموجهة للطلبة والنشء وأولياء الأمور، من خلال تعاون مستمر ومكثف بين الجهات المعنية لما فيه مصلحة المجتمع.

وقال معاليه إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعمل ضمن استراتيجية حكومة الإمارات الرامية إلى أن تكون الدولة سباقة في مؤشرات التنافسية وتعزز سمعتها الدولية في المجالات كافة.