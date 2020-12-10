«إصلاحية الشارقة» تنظم معرض «زايد رجل المواقف الإنسانية»

الشارقة (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام معرض صور، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث بعنوان «زايد رجل المواقف الإنسانية».

ويبرز المعرض الذي يستهدف موظفي ونزلاء المؤسسة العقابية الدور الدولي والرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومواقفه الدولية التاريخية، سواء على المستوى العربي أو الإسلامي، فقد كان شخصية محورية داعية للسلام، وتقوية روابط الأخوة ووشائج القربى على الصعد، الإقليمي والدولي والعربي، إلى جانب إسهاماته المثمرة في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعوب ومرتكزة على مبادئ الحق والعدل والمساواة، وترسيخه لمكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي والتي تكشف مدى نجاح سياسة زايد، حيث تم عرض صور وفيديوهات وثائقية نادرة عن أهم الإنجازات المتحققة في دولة الإمارات.

وتخلل المعرض عقد ندوه تراثية قدمها الدكتور سيف البدواوي الباحث في تاريخ الخليج العربي، وتحدث خلالها عن مسيرة الاتحاد، ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إرساء القوانين الإنسانية، وتحقيق العدالة لشعب الإمارات والمقيمين.

وأكد العميد أحمد شهيل مدير المؤسسة حرص الإدارة على احترام حقوق الإنسان، والتي تعد بمثابة مرافق لإعادة التأهيل، حيث تطبق دولة الإمارات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم والتعامل معهم دون تميز أو تفريق بينهم، فالنزيل تتم معاملته معاملة تستهدف إصلاحه وإعادة تأهيله، ويتمتع بالمعاملة الإنسانية التي تحفظ له كرامته. وقال: كما أننا في المؤسسة لا ننسى أسر النزلاء، حيث قمنا بالتعاون مع مركز الشمس الطبي التشخيصي بمنح ‏30 أسرة من أسر نزلاء المؤسسة قسائم لفحوص طبية مجانية.

وفي الختام، قام العميد شهيل بتكريم المشاركين والداعمين للمعرض، وتقديم الدروع، وشهادات التقدير لهم.