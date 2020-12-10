شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في الاجتماع الدولي الـ(40) افتراضياً لأعضاء المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث.

وأوصى الاجتماع بعقد مؤتمر تحديد هوية ضحايا الكوارث في شهر مايو 2021 في المقر الرئيس للمنظمة الشرطية الجنائية الدولية (الإنتربول) في مدينة ليون بفرنسا، على أن يعقد الاجتماع الدولي للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث الـ(41) في كوريا الجنوبية، وهي إحدى الدول المرشحة لعقد الاجتماع في شهر نوفمبر 2021.

وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، أن مشاركة شرطة أبوظبي في الاجتماع بصفتها عضواً يمثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، مؤكداً حرص القيادة على المشاركة في الاجتماعات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات الأمنية والشرطية كافة.