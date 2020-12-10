جامعة الشارقة الأولى محلياً في الالتزام البيئي

الشارقة (الاتحاد) - واصلت جامعة الشارقة تقدمها ضمن التصنيف العالمي للجامعات «يو اي جرين متريك»، الذي يعمل على تصنيف وتقييم الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة.

وتبوأت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى الدولة، للعام الرابع على التوالي، منذ دخولها التصنيف عام 2017، متقدمة 100 مرتبة عالمية عن العام الماضي، حيث احتلت المرتبة الـ 194 عالمياً من أصل 912 جامعة مشاركة، كما احتلت المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أصل 13 جامعة خليجية مشاركة، والمرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي من أصل 106 جامعات عربية مشاركة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، التزامها بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، التي تقضي بالاهتمام بالتنمية المستدامة ومعالجة المشاكل البيئية ودمج وتطبيق مفهوم الاستدامة في العديد من المساقات والأنشطة داخلها.. لافتاً إلى الاهتمام المتزايد بمجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة في الجامعة.

وقال: إن الجامعة تعمل على رفع الوعي لدى الطلبة حول الاستدامة وكيفية معالجة المشاكل البيئة التي لها تأثير بالغ الضرر على الشعوب، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة التي تنظمها خلال العام الأكاديمي، والتي يشارك ويتفاعل معها الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية داخل الجامعة وخارجها.

وأضاف أن الجامعة أنشأت مكتب الاستدامة منذ عدة أعوام، والذي شكَّل بدوره العديد من «مجموعات ودوائر الاستدامة» والتي تعمل على تنفيذ ودمج مفهوم الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة داخل الجامعة، إضافة إلى الاهتمام بالمساحات الخضراء وزيادتها للحد من تلوث الهواء، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال خفض استهلاك الطاقة وحوسبة العمليات التعليمية والإدارية لتقليل الاستهلاك الورقي.