محمد بن راشد: التكنولوجيا قاطرة الانتقال إلى المستقبل

دبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء زيارته أمس، النسخة الأربعين من معرض «جيتكس» المقام في مركز دبي التجاري العالمي، إن التكنولوجيا قاطرة الانتقال إلى المستقبل، مشدداً على دورها في تجاوز التحديات الراهنة والمستقبلية. وأوضح سموه أن إقامة «جيتكس 2020» فعلياً تعكس التصميم على تجاوز الظرف العالمي الاستثنائي الناجم عن جائحة «كورونا»، وتدل على التزام دولة الإمارات بشراكاتها القوية مع صناع التكنولوجيا الكبار لتمكين البشرية من مواصلة التقدم. وفي حضور سموه، أعلنت شركة «هواوي العالمية» تبنيها 10 آلاف موهبة تقنية في الدولة لثلاث سنوات، كما طرحت «مايكروسوفت» حلولها للأمن الغذائي اعتماداً على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعن الزيارة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مغرداً على حسابه في «تويتر»: «أثناء زيارتي لمعرض جيتكس اليوم، المعرض التقني الأكبر عالمياً في حضوره الواقعي في 2020، التقنية قادت العالم في 2020 وأنقذته، والتقنية تقودها دبي في المنطقة، والمنطقة بدأت تعافيها الاقتصادي عبر الإمارات وستستمر مع بداية 2021 صعوداً بإذن الله».

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، معرض «جيتكس» في دورته الأربعين المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 1200 جناح دولي وجهة حكومية من 60 دولة، وشركات عالمية متخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية العاملة في هذا المجال.

ركيزة أساسية

وأكد سموه، خلال الزيارة، أهمية قطاع التكنولوجيا بوصفه قاطرة الانتقال إلى المستقبل، لافتاً إلى أن التحدي الذي يعيشه العالم اليوم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد يستوجب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل على تقديم حلول تقنية جديدة تعين على مواجهة الوباء وغيره من التحديات التي قد يحملها المستقبل لتمكين البشرية من مواصلة التطور والتقدم، وإيجاد فرص كفيلة بإسعاد الإنسان في كل وقت ومكان.

وقال سموه: «قرار إقامة (جيتكس) فعلياً يعكس تصميمنا على تجاوز ظرف استثنائي نأمل أن يزول قريباً. ويعبِّر عن التزام دولة الإمارات تجاه كبريات شركات التكنولوجيا العالمية التي تجمعنا بها شراكات قوية نعمل على توسيع نطاقها وترسيخ أسسها في مسيرتنا المشتركة نحو المستقبل. ونثمن جهود القائمين على الحدث وكل من شارك في إنجاح هذه الدورة التي نالت ثقة العارضين من نحو 60 دولة بقدرتنا على توفير ضمانات تكفل لهم سلامتهم وصحتهم خلال تواجدهم في دبي ضيوفاً مكرمين».

وأضاف سموه: «التكنولوجيا ركيزة أساسية في تحسين حياة الإنسان وتمكينه من تجاوز التحديات إلى فرص المستقبل الواعد الذي نأمله لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم. وانطلاقاً من موقع الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا في المنطقة، يتواصل العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، واستقطاب العقول المبدعة لابتكار حلول جديدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة».

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وهلال سعيد المري المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، وخليفة سعيد سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

سموه أثناء زيارة جناح شركة «هواوي» العالمية

صُنّاع التكنولوجيا

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تفقّد أجنحة شركات عالمية مشاركة في المعرض، الذي تندرج تحته هذا العام خمس فعاليات متخصصة تتضمن جلسات حوارية ونقاشات حول أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، حيث اطلع سموه على ما يقدمه صُنّاع التكنولوجيا من حلول تقنية متقدمة تخدم مجالات عدة.

وتوقّف سموه، خلال الزيارة، في جناح شركة «مايكروسوفت» العالمية، حيث استمع من سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، إلى شرح حول التقنيات التي تركز عليها الشركة، وفي مقدمتها الحلول الداعمة للأمن الغذائي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات لتحديد أفضل سبل الزراعة المستدامة ودعم أفضل الممارسات في هذا المجال، ولاسيما من خلال حلها الزراعي الذي أطلقت عليه اسم Azure FarmBeats القائم على تحليل البيانات وتعلم الآلة، ما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، والتأكد من جودة التربة وملاءمتها للمحاصيل المختارة لها.

كما اطلع سموه على مجمل الحلول التقنية التي تعرضها «مايكروسوفت» في هذه الدورة من «جيتكس»، كونها الحدث التقني الأول عالمياً هذا العام الذي يُعقد بشكل فعلي وليس افتراضياً، ومن بينها أجهزة «Surface» والتي صممتها الشركة بهدف تعزيز العمل التعاوني عن بُعد في ظل تنامي الطلب على مثل هذه الحلول جراء جائحة «كورونا»، والحاجة إلى حلول تعين على استمرارية الأعمال مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح شركة «هواوي» العالمية، حيث كان في استقباله ومرافقيه تشارلز يانغ، رئيس «هواوي» في منطقة الشرق الأوسط، الذي قدّم شرحاً حول أحدث التقنيات والمبادرات التي تعرضها الشركة في «جيتكس» في إطار التزام «هواوي» تجاه دولة الإمارات ضمن علاقة طويلة من الشراكة والتعاون البنّاء أسهمت خلالها الشركة العالمية في دعم التحول الرقمي، حيث أوضح يانغ أن الشركة تعلن من خلال «جيتكس 2020» عزمها دعم 10 آلاف من المواهب التقنية المتميزة في دولة الإمارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، امتداداً لالتزامها تجاه الدولة، حيث قامت على مدار السنوات الماضية بدعم نحو خمسة آلاف منها، وساهمت في خلق نحو 3000 فرصة عمل في القطاع ذاته على مستوى الدولة من خلال الشراكة مع نحو 300 شريك.