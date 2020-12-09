استئناف كامل الأنشطة في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أمس، أنها بدأت العمل مع كافة الجهات المختصة والمعنية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين، بعد أن نجحت الجهود المبذولة في المحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة.

وستعمل اللجنة مع الجهات المختصة على مراجعة وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة والضرورية لحماية أفراد المجتمع في الإمارة وجميع زوارها، مع المحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن.

وستواصل اللجنة بالتنسيق مع شركائها جهودها لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد - 19»، والتي تشمل برامج التقصي النشط وحملات المسح الطبي والفحص المجاني للمجمعات المختلفة ذات الكثافة السكانية العالية في جميع مناطق إمارة أبوظبي، والفحص الدوري للعمالة في المناطق الصناعية والعاملين في القطاعات الحيوية، بما فيها الاقتصادية كمراكز التسوق والمطاعم وغيرها، إضافة إلى الجهود الإنسانية، والتي تمكنت خلال الفترة الماضية من دعم استقرار المجتمع، وتلبية متطلبات جميع فئاته في الإمارة.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، واعتبارها منهجَ حياة وأسلوباً مستداماً، مذكرةً بمسؤوليتهم في حماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، وأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع، في إنجاح الجهود التي تبذلها الإمارة للحفاظ على الصحة العامة.

جمال الكعبي: نواصل العمل على مراجعة جميع الأنشطة

حول مراجعة التدابير لمكافحة فيروس «كوفيد- 19» في أبوظبي، بعد إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي بدء العمل مع الجهات المحلية لتقييم استئناف الأنشطة في جميع القطاعات، قال الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي على حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على «تويتر»: «تمكنت أبوظبي من احتواء تداعيات فيروس «كوفيد- 19»، وحافظت باستمرار على معدلات إصابة متدنية.. نمتلك بنية تحتية قوية بما في ذلك إتاحة الفحوص بسهولة وبتكاليف ملائمة لجميع السكان، وإمكانات الكشف المبكر عن الإصابات بتقنيات متطورة وخدمات الرعاية الصحية، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، واعتماد اللقاح للاستخدام الطارئ».

وأضاف الكعبي: نواصل العمل على مراجعة جميع الأنشطة وفقاً لإطار عمل واضح يحدد التدابير التي ستخضع للتخفيف وتلك التي سنواصل تطبيقها، بحسب المؤشرات الصحية، مؤكداً على أن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع على رأس أولوياتنا.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على «تويتر» أن إمكانية تخفيف بعض التدابير قد ترتبط بمتطلبات وقائية إضافية، مثل إجراء فحوص أكثر لمن تنطبق عليه إجراءات التخفيف، سيعلن عن تفاصيل كل تغيير بحسب كل حالة في الوقت المناسب.