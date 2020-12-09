«منتدى الفضاء العالمي».. الإمارات تدعم الجهود الأممية لاستدامة القطاع الفضائي

أبوظبي (وام)

يوفر منتدى الفضاء العالمي الذي انطلقت أعماله أمس بتنظيم مشترك من وكالة الإمارات للفضاء، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات في قطاع الفضاء، كما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع والعمل على استدامة أنشطته المختلفة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام.

ويستعرض المشاركون في المنتدى الذي يعقد على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد محاور عدة منها دور قطاع الفضاء في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية تبني العلوم والتكنولوجيا الفضائية المبتكرة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن منتدى الفضاء العالمي يوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الجميع، والتعرف من كثب على فوائد قطاع الفضاء، وكذلك مسؤوليات جميع العاملين فيه وأهمية تعزيز الجهود من أجل تحقيق الاستدامة لهذا القطاع وأنشطته المختلفة، وتعظيم دوره في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية التعاون والشراكة بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بما يسهم في تطوير قطاع الفضاء العالمي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال العام الجاري بين الوكالة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لإنشاء مكتب دولي في أبوظبي يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة.

واستعرض مسيرة قطاع الفضاء الوطني، مؤكداً أنه حقق تطوراً كبيراً في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك حالياً 12 قمراً صناعياً مدارياً، بالإضافة إلى 6 أقمار صناعية قيد التطوير.

وقال إن هناك أكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية داخل الدولة بما في ذلك شركات عالمية وشركات ناشئة، بالإضافة إلى 5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء، ونحو 3 برامج جامعية في العلوم الفضائية في الدولة.

وأضاف أن قطاع الفضاء في الدولة يضم أكثر من 3000 موظف، فيما يبلغ إجمالي استثمارات الدولة في القطاع نحو 22 مليار درهم.

وأشار إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تأسست عام 2014 بهدف تنظيم ودعم قطاع الفضاء في الدولة وتعزيز موقعه في المنطقة وتنظيم وتطوير قطاع الفضاء الإماراتي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وإعداد جيل متميز من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة قطاع الفضاء.