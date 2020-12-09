«صحة أبوظبي» تعتمد برنامج التجسير للأطباء المواطنين

أبوظبي (وام)

اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي برنامج التجسير للأطباء المواطنين في إمارة أبوظبي، والذي يمكنهم من الانتقال من ترخيص المستوى الثالث إلى ترخيص المستوى الثاني عند اجتياز جميع مراحل البرنامج بما في ذلك التقييم والتدريب والاختبارات العملية الدورية، والحصول على شهادة «التجسير».

ويهدف البرنامج إلى مواصلة الارتقاء بالكفاءات المواطنة في قطاع الرعاية الصحية الذي يعد من بين القطاعات الأكثر حيوية.وأعلنت دائرة الصحة أن البرنامج متاح للأطباء المختصين وأطباء الأسنان المواطنين الحاصلين على ترخيص الدائرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا زالوا ضمن المستوى الثالث وفقاً لدليل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية /‏‏‏PQR/‏‏‏.

وقال الدكتور جمال الكعبي، وكيل الدائرة «تواصل دائرة الصحة في أبوظبي حرصها على الارتقاء بالكوادر المواطنة، وتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويحقق رؤيتها: أبوظبي مجتمع معافى. ويسعدنا الإعلان عن اعتماد الدائرة لبرنامج «تجسير» للأطباء المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث نتطلع إلى إتاحة الفرصة أمام الأطباء المواطنين المرخصين ضمن المستوى الثالث للانتقال إلى ترخيص المستوى الثاني».