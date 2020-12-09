نورة الكعبي: نعمل جميعاً بروح الفريق لرد الجميل لمجتمعنا

دبي (الاتحاد)

رحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد بأعضاء مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة زايد الجدد للسنوات الأكاديمية 2020-2023، والبالغ عددهم 32 عضواً، خلال حفل افتراضي أقيم مؤخراً بحضور عدد من خريجي جامعة زايد وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الذي تزامن مع الذكرى السادسة عشرة لتأسيس رابطة خريجي الجامعة.

وقالت معاليها: «نعمل جميعاً وبروح الفريق على رد الجميل لمجتمعنا وجامعة زايد، فوجب علينا العمل الجاد في تبني المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تضمن لخريجي جامعة زايد التوجه نحو التعلم مدى الحياة، ووضعها كركيزة أساسية لمهمة الجامعة الأكاديمية والإرشادية، ليتمكن خريجونا من متابعة رحلتهم التعليمية والمهنية».

وأضافت: «مهمتنا اليوم تعزيز كفاءة خريجي الجامعة بمهارات اتصال قوية وقدرات تفكير بناءة وتزويدهم بالوعي الكافي باتجاهات سوق العمل، فدعمكم المستمر هو مفتاح النجاح. إن تواصلكم المباشر بالخريجين الجدد هو الأمر الذي نطمح إليه، فالترابط سيؤدي وبشكل فعّال لتقدمهم الشخصي والمهني، وبالتالي ضمان تخريج كوكبة جديدة من المواهب الشابة الطموحة، والتي تحمل بكل فخر اسم (خريج جامعة زايد)».

وفي ختام كلمتها، توجهت معالي نورة الكعبي بالتعبير عن خالص تقديرها لجميع الأعضاء الذين كانوا جزءاً من مجلس إدارة رابطة الخريجين السابقين، وذلك لمساهمتهم وتفانيهم وجهودهم التي تبني عليها جامعة زايد الفصل التالي.

وقالت معاليها: «نحن ممتنون للغاية لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم - رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان - الأمين العام لمؤسسة المباركة، والشيخة عوشة بنت نهيان بن مبارك، اللاتي سيظللن جزءاً مهماً من مجلس إدارة رابطة الخريجين المتفوقين، وكجامعة سوف نتواصل مع خريجينا المتميزين لمساعدتهم في جعل الجامعة تنمو، وتكون المحرك لمزيد من التغييرات والمواءمات الإيجابية».

وتضم مهام مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة زايد العمل على المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي تدعم المواطن الإماراتي، فضلاً عن إلهام وتمكين خريجي جامعة زايد من خلال مساهمتهم في رفعة وازدهار دولتهم ومجتمعهم أمام المحافل الدولية، ودعم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مبادرات مختلفة والمقامة عبر السنوات القادمة.

من جهته، أكد حسن النجار رئيس رابطة خريجي جامعة زايد، أهمية تركيزهم في المرحلة المقبلة على رفع القيمة الاستراتيجية لجامعة زايد كمؤسسة تعليمية اتحادية لتكون ضمن أفضل 500 مؤسسة أكاديمية عالمياً. وقال: «ستستثمر جهودنا في رفع تصنيف QS للجامعة من خلال إشراك أعضاء رابطة الخريجين في تعزيز خدمات الخريجين الحالية وإبراز إنجازات خريجي جامعة زايد البالغ عددهم 17000، الموجودين محلياً ودولياً».

وقالت ريم العتيبة، نائبة رئيس مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة زايد: إن الهدف هو رد الجميل للجامعة، وبالتالي للمجتمع الإماراتي.