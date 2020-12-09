جامعة أبوظبي تدعو طلبة المدارس للانضمام للمخيم الشتوي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت جامعة أبوظبي طلبة المدارس للانضمام إلى المخيم الشتوي الذي تنظمه لهم في الفترة من 13 وحتى 23 ديسمبر 2020، ويقام تحت شعار «ريادة الأعمال: كيف يمكنك بدء مشروعك الخاص»، ويهدف المخيم الشتوي هذا العام إلى تسليح الطلبة المبتكرين بالمهارات والثقة اللازمة ليصبحوا رواد أعمال متميزين في المستقبل.

وضمن فعاليات المخيم الشتوي، سيقوم أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة بتقديم عدد من الوحدات التعليمية للمشاركين افتراضياً، والتي تعزز معرفتهم بعملية بدء الأعمال الناشئة وتقنياتها وتعلم الاستراتيجيات والأدوات اللازمة لكل مرحلة من مراحل تطوير الأعمال.