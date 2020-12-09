أكبر عروض الألعاب النارية في العالم برأس الخيمة احتفالاً بالعام الجديد

رأس الخيمة (وام) - أعلنت اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة عن بدء الاستعداد لاحتفالات رأس السنة 2021 بأسلوب مبتكر ومميز يحقق السلامة العامة لأفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

ويتضمن العرض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية العائمة فوق سطح البحر مقابل جزيرة المرجان على امتداد 4 كيلومترات مع تناغم مقطوعات موسيقية مميزة وذلك لمدة 10 دقائق متواصلة بداية العام الجديد.

وتقرر أن يقام الاحتفال بالعام الجديد في إمارة رأس الخيمة من دون حضور جماهيري للعامة ضماناً للسلامة العامة وتحقيقاً لقواعد بروتوكولات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة كوفيد - 19. واحتفالاً بهذه المناسبة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع ستتمكن العائلات من قضاء وقت مميز في إمارة رأس الخيمة بطابع مختلف يحقق متطلبات الصحة العامة، حيث إن جميع المرافق الفندقية في قرية الحمرا وجزيرة المرجان ستتحول إلى منطقة حيوية مخصصة للاستمتاع بالحدث الأبرز، لتصبح إحدى أكبر المناطق الآمنة للاحتفال بالعام الجديد في المنطقة.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال بالعام الجديد في إمارة رأس الخيمة من دون حضور جماهيري للعامة، حيث تم تخصيص الاحتفال لنزلاء الفنادق ورواد المطاعم المحيطة بموقع الحفل بالإضافة إلى حاملي تذاكر الحفلات وسكان قرية الحمرا وجزيرة المرجان وأعضاء فرق العمل حاملي التصاريح وحاملي تذاكر المطاعم والحفلات، إلى جانب كادر العمل الأساسي المسؤول عن تنظيم الألعاب النارية وذلك حفاظاً على الصحة العامة، نظراً للظروف العالمية المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19». وسيتم بث العروض المبهرة للألعاب النارية المعتادة لتستقطب أنظار العالم أجمع في جزيرة المرجان على الهواء مباشرةً عبر القنوات التليفزيونية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت اللجنة إلغاء جميع الفعاليات العامة المعتادة بناء على مستجدات الوضع الصحي من بينها إغلاق منصات المشاهدة العامة، وإغلاق الشاطئ العام على الشارع الواصل بين قرية الحمرا وجزيرة المرجان، وإغلاق الشاطئ البحري العام مقابل مساكن أبراج المارينا في قرية الحمرا، وإغلاق منطقة المواقف العامة التي كانت تقام ضمن احتفالات العام الجديد، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الفعاليات العامة في الشواطئ ومنطقة الألعاب في جزيرة المرجان.