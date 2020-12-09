150 صورة في السعديات تسرد تاريخ «الهيب هوب»

أبوظبي (الاتحاد)- عبر أكثر من 150 صورة من إبداع ما يزيد على 60 مصوراً فوتوغرافياً، تسرد منارة السعديات، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تاريخ «الهيب هوب»، بالتعاون مع سول، منصة الثقافة وأنماط الحياة العصرية الرائدة على مستوى المنطقة، خلال استضافة معرض التصوير الفوتوغرافي: كونتاكت هاي: سرد بصري لتاريخ الهيب هوب، من 15 ديسمبر الجاري حتى 31 مايو 2021.

وتمثّل هذه النسخة من المعرض الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة الأميركية على الإطلاق، والتي ستأخذ الزوار في رحلة عبر تشكيلة واسعة من الصور الفوتوغرافية والألبومات وأغلفة المجلات والتذكارات التي توثّق مسيرة ثقافة «الهيب هوب» على مدار أربعين عاماً.

وسيضم المعرض صور جانيت بِكمان، وبارون كليبورن، وخورخي بينيتشي، وجو كونزو، بالإضافة إلى مارثا كوبر، وجمال شاباز، وداني كلينش، وبراين كروس، وإريك كولما، وإستيفان أوريول، وجاك ماكين، ورافي بي.

وستُعرض الصور جنباً إلى جنب مع مجموعات الصور الأصلية، والتي تُقدم نظرة أقرب على تجربة المصوّر خلال جلسة التصوير، وتكشف جوانب غير مسبوقة حول الشخصية الواقعة أمام عدسة الكاميرا، وغالباً ما تعكس تفاصيل دقيقة وجوانب طريفة ونادرة الظهور لشخصية فناني «الهيب هوب».

وتستعرض الصور عدداً من أبرز الأسماء في عالم «الهيب هوب»، من أمثال كانييه ويست، وكاردي بي، وجاي زي، وكيندريك لامار، وميجان ذا ستاليون، وإم إف دووم، وناز، وسنوب دوج، وآلايا، بالإضافة إلى آي.إس.آي.بي روكي، وتايلر ذا كرييتر، وكوين لطيفة، وسالت ان بيبا، والفنان الأسطوري نوتوريوس بي.آي.جي.

ويأتي اختيار أبوظبي لتكون المحطة الدولية الأولى للمعرض ليعكس أهمية ثقافة «الهيب هوب» بالنسبة لسكان دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية في العالم العربي للموسيقى والأزياء المرتبطة بهذه الحركة الموسيقية.

وقالت فاطمة اليوسف، رئيس البرامج والمشاركة المجتمعية في منارة السعديات: بالتماشي مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الثقافية لإمارة أبوظبي، تهدف منارة السعديات بوصفها مركزاً ثقافياً رائداً إلى استعراض طيف واسع من أنماط التعبير الإبداعية، مع سعي مستمر نحو تزويد زوارنا بمحتوى جديد ومتفرد على الدوام.

وأشار فيكي توباك، المنسق الفني لمعرض كونتاكت هاي إلى أن «الهيب هوب» يجسد قوة ثقافية أميركية فريدة نشأت من مجتمعات الأقليات، ونجحت في ترك أثر راسخ وطويل الأمد في مختلف أنحاء العالم.

وأكد فاب فايف فريدي، المخرج الإبداعي لمعرض كونتاكت هاي، أنه حظي بتجربة لا تُضاهى تمكن خلالها من المشاركة في مسيرة تطور ثقافة «الهيب هوب» من بداياتها كصيحة محليّة في نيويورك، ومن ثم كحركة فاعلة على المستوى الوطني الأميركي، ووصولاً إلى تحولها إلى قوة عالمية مهيمنة.

ولفت جوشوا كوكس، الشريك بمنصة سول إلى أن زيارة معرض أشبه بمتحف يروي تاريخ «الهيب هوب» هو بمثابة حلم تحوّل إلى حقيقة بالنسبة للأجيال التي نشأت على هذه الثقافة، فقد ترك فنانونا المفضلون أثراً راسخاً على حياتنا، حيث ستحمِلنا أعمال وإبداعات المصورين المشاركين في المعرض في رحلة لاستعراض هذا العالم الشيّق.