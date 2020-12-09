60 % من الأنواع النباتية المحلية بالدولة مسجلة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل هيئة البيئة - أبوظبي نثر مليون بذرة من 17 نوعاً من النباتات المحلية في 3 مناطق محمية برية في الإمارة، مستفيدة من موسم الأمطار الذي سيساعد على نقل البذور لمسافات طويلة.

ويأتي نثر البذور حمايةً لما نسبته 60% من مجمل الأنواع النباتية البرية المسجلة في الدولة، وضمن خطة الهيئة لإعادة تأهيل الموائل الطبيعية والنباتات المحلية وتعزيز وجودها في كل من محمية الحبارى، محمية الغضا، ومتنزه جبل حفيت، وبما يدعم مخزون البذور في أنواع التربة المختلفة، ويعزز الغطاء النباتي لأنواع نباتية برية مختارة في بيئاتها الطبيعية.

وخلال الأيام الماضية تم نثر البذور في وادي طريات بمحمية متنزه جبل حفيت الوطني، الذي يمتد طوله على مساحة تصل إلى 5 كيلومترات، لتميز الوادي بأنواع نباتية مميزة ومحصورة الانتشار ضمنه، وتمت عملية البذر لأنواع محلية تشتمل على الشوع والسمر، وحب الريشة وغيرها.

وتم اختيار موسم الأمطار، حيث سيعمل الجريان الموسمي للوادي على نقل البذور لمسافات طويلة، وستتم عمليات مراقبة الإنبات والنمو للعام الحالي والسنوات المقبلة من قبل فريق مختص من الهيئة.