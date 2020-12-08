حاكم رأس الخيمة يطلع على استراتيجية وزارة المالية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي وتنمية علاقاتها الدولية مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى أبرز المبادرات التطويرية لوزارة المالية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الذكي في بيئة عمل مؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود الوزارة في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وتنمية علاقاتها المالية والاقتصادية الدولية، ودورها في توسيع الشراكات البناءة مع أهم الاقتصادات العالمية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.