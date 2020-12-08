تفاهم بين «إسعاف دبي» و«الاتحاد للقطارات»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تقديم خدمات الإسعاف لشبكة السكك الحديدية الوطنية، والاستجابة لطوارئ وحوادث السكك الحديدية الاتحادية في إمارة دبي، وذلك من خلال إنشاء برامج مشتركة من شأنها تحديد إجراءات الاستجابة والتدابير الوقائية المناسبة واللازمة لحماية الركاب، وجميع مستخدمي شبكة السكة الحديدية وذوي الصلة المباشرة بالمناطق التي تمر بها من أخطار الحوادث.

وقع مذكرة التفاهم في مقر المؤسسة بورسان الثالثة، كل من خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ونشأت البداونة، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن في شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة.

وأكد الدراي، أن المؤسسة ترحب بالتعاون مع كل الشركاء في المجتمع لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وتوفير الأمن الصحي والاستجابة السريعة وإدارة الطوارئ بطريقة إبداعية ومستدامة تحقق السلامة وتؤمن مستخدمي شبكة القطارات.

وأعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات، ما يتيح للمؤسسة خدمة الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه الطيبة بتقديم خدمات إسعافية متخصصة عند أعلى مستويات الجودة.

وقال نشأت البداونة: إن «توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف يأتي ضمن أولويات شركة الاتحاد للقطارات لضمان الحماية والأمان والسلامة العامة للشبكة الوطنية ومسارها».