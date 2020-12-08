ضاحي خلفان: النتائج تظهر جهود العمل المتواصل

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، بما حققه المجلس خلال العام الجاري 2020م، وبالنتائج التي حققها قادة الشرطة ومديرو الإدارات المختلفة وكافة اللجان الفرعية والفرق الأمنية العاملة بوزارة الداخلية، واصفاً معاليه ما تحقق من نتائج بأنها تعبر عن مدى الجهود التي بذلها قادة الشرطة وفرق العمل المختلفة والتي أدت إلى تحسين الأداء بشكل كبير وواضح.

كما أشار معاليه إلى ما حققه الفريق التنفيذي لمؤشرات الأجندة الوطنية، والمواضيع الأمنية التي تم التركيز عليها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات وكافة الأحداث الأمنية المتوقعة، والتي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن.

وأثنى معاليه على الجهود الكبيرة للإسعاف الوطني ودورهم الحيوي كجزء رئيسي ضمن خط الدفاع الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس قيادات الشرطة الثاني عشر والأخير للعام الجاري 2020م، والذي تم بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور قادة الشرطة ومديري الإدارات ورؤساء اللجان المختلفة بوزارة الداخلية.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة في أجندة المجلس ومؤشرات الأداء والنتائج المحققة في عام 2020، ومناقشة التحديات في مختلف القطاعات الأمنية والتي تم رصدها من خلال اللجان وفرق العمل الفرعية وبيان الحلول المناسبة، والنقاط التي تم وضعها من قبل قيادات الشرطة بالدولة والوحدات التنظيمية المركزية ذات الاختصاص، حول أهم التحديات، والسياسات المقترحة لمواجهة تلك التحديات.

كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بالإجراءات والسياسات والضوابط الخاصة بآلية العمل عن بُعد التي فرضتها الظروف الحالية.

حضر الاجتماع كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد الدكتور سالم المزروعي، نائب القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد عبدالله الحديدي، نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.