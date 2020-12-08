«تنمية المجتمع» بدبي: ارتفاع عدد الساعات التطوعية في 2020

دبي (وام)

أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي ارتفاعاً في عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع التابع لـ«الهيئة» بنسبة 49.8% بين عامي 2019 و2020 مرتفعاً من 187 ألفاً و873 ساعة في الشهور العشرة الأولى من عام 2019 إلى 281 ألفاً و363 ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2020. جاء ذلك خلال ملتقى افتراضي نظمته «الهيئة» بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وبحضور عددٍ كبير من المتطوعين والجهات التطوعية التي كان لها الأثر في تحقيق التقدم الكبير في العمل التطوعي خلال العام الجاري.

وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إن عدد المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع وصل مع نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري إلى حوالي 30 ألف متطوع من مختلف الجنسيات المقيمة في دبي، مبيناً أن التزايد في أعداد المسجلين في البرنامج يؤكد ارتفاع الوعي بأهمية العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، كما يؤكد الاتجاه المتزايد لديهم للمشاركة في خدمة المجتمع وتنميته.

ولفت ابن حريز إلى أن الظروف غير الاعتيادية التي فرضها انتشار جائحة «كورونا» استقطبت أعداداً متزايدة من المتطوعين سواء كأفراد أو كفرق تطوعية لعبوا دوراً مهماً وبارزاً في التعامل مع عددٍ من الاحتياجات المجتمعية التي فرضتها هذه الأزمة، مثل حماية ورعاية كبار السن من المواطنين والمقيمين والفئات الأكثر عرضة للضرر.